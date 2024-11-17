Россия продолжает накапливать запас ракет. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Россия готовится к дальнейшему ракетному террору

По словам Андрея Коваленко, Россия имеет запасы ракет на ещё несколько подобных массированных обстрелов Украины, как 17 ноября. Более того, враг продолжает накапливать свои ракетные запасы.

Россия, очевидно, не довольна результатами последней атаки. Пропаганда агрессора гиперболизирует последствия ракетной атаки. Благодаря слаженной работе ПВО Украине удалось избежать масштабных разрушений и сбоев в работе энергосистемы.

Напомним, по словам Зеленского, 17 ноября Россия запустили по Украине по словам Зеленского 17 ноября Россия запустили по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силам ПВО удалось уничтожить 140 воздушных целей из 210. Целью врага была энергетическая инфраструктура. Россия ночью подняла в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Также агрессор вывел в Черное море 4 ракетоносителя с 24 ракетами типа "Калибр" на борту.