Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды.

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По информации от ГСЧС, в одном из населенных пунктов области обломки ракеты повредили остекление балконов и окон нескольких квартир. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.

Специалисты продолжают обследование и уточняют объем повреждений.

Обращаюсь к общественности. На территории области возможно обнаружение обломков ракет. В таком случае не приближайтесь к месту находки! ️Не трогайте обломки руками и не пытайтесь их перемещать! Немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102,

– призвал Вячеслав Негода.

Кроме того, подчеркнул, не фиксируйте объекты на фото или видео и не распространяйте в интернете. Все соответствующие службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность.