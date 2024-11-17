Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака на Тернопільщину 17 листопада

За інформацією від ДСНС, в одному з населених пунктів області уламки ракети пошкодили скління балконів і вікон декількох квартир. На щастя, минулося без постраждалих. На місці події працюють екстрені служби.

Фахівці продовжують обстеження та уточнюють обсяг пошкоджень.

Звертаюсь до громадськості. На території області можливе виявлення уламків ракет. У такому випадку не наближайтеся до місця знахідки! ️Не чіпайте уламки руками та не намагайтеся їх переміщувати! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102,

– закликав В'ячеслав Негода.

Окрім того, наголосив, не фіксуйте об'єкти на фото чи відео й не поширюйте в інтернеті. Усі відповідні служби продовжують працювати в посиленому режимі, аби гарантувати безпеку.