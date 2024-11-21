Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, прокоментувавши інформацію про те, скільки в Росії ракет. На його думку, зараз країна-агресорка здатна виробляти приблизно 150 – 170 різних ракет на місяць.

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Росія має певні проблеми

Як наголосив Черник, Росія навряд чи зможе вийти на більші показники виробництва ракет на місяць. Якщо мікроелектроніку ще реально дістати в обхід санкцій, то з порохом та іншими складовими вибухівки все значно складніше.

Крім того, Росія явно має проблеми з працівниками. Виробництво ракет – складна та інтелектуальна робота, яка потребує кваліфікованого персоналу. Туди не поставиш умовних заробітчан.

Варто також звернути увагу на спроможність Росії запускати ракети. Тут вони теж вперлися у стелю через проблеми з носіями.

За моїми обчисленнями, в них є 26 робочих Ту-95МС з поміж 60. Вони можуть брати на борт 8 Х-101 або 6 Х-555. Теоретично 160 ракет. Вони розповідають про 150 пускових установок до "Іскандерів". Там по 2 ракети. Виходить 300. Ще є 20 літаків Ту-22М3, які беруть на борт по 2 ракети Х-22. Також є до 20 кораблів-ракетоносіїв. Там по 8 ракет. Це ще 160 ракет. Загалом – 620 ракет за один пуск. А тепер йде момент істини. Якби вони могли робити такі масові пуски, то давно би вже їх робили,

– сказав Черник.

Російські окупанти не можуть одночасно запускати таку величезну кількість ракет. Більшість їхніх стратегічних бомбардувальників досить старі. Наймолодший Ту-95МС випустили у 1994 році. Наймасованіший удар окупантів відбувся в серпні 2024 року. Тоді вони запустили одночасно 127 ракет.

На вищі показники їм складно буде вийти. Якщо запустять 132 ракети, то для них це стане подією. З таким типом ударів ми розробили алгоритм боротьби. Коефіцієнт збивання ракет та "Шахедів" становить 92%-96%. Також суттєво зросло таке явище як "локаційно втратили". РЕБ почав значно краще працювати,

– наголосив Черник.

Додамо, 21 листопада диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Україні новою балістичною системою середньої дальності "Орешник". Про цю зброю взагалі нічого не відомо. Аналітики пояснили, що насправді "ховається" за назвою "Орешник".