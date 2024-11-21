20 листопада посольство США повідомляло про наміри Росії завдати особливо потужного удару по Україні. Це попередження збіглося із інформацією про те, що окупанти планують випробовувати під Астраханню балістичну ракету "Рубеж", яка у три рази потужніша за "Іскандер". Очікувалося, що саме її Москва планує застосувати проти України, передає 24 Канал із посиланням на Defence Express.

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Путін грає на нервах Заходу

Вранці 21 листопада ракетної атаки зазнало місто Дніпро. У Повітряних силах заявили, що один зі снарядів, який був запущений по місту, – це міжконтинентальна балістична ракета. ЗМІ переконували, що це був саме той "Рубеж".

У вечірньому зверненні Путін підтвердив удар по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності, одначе чомусь назвав її "Орешником".

У більшості, певно, виникло запитання, що це така нова "зброя", про яку у відкритому доступі взагалі нема жодних даних.

Аналітики кажуть: не виключено, що оце позначення "Орешник" цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над рактеою, яка більш відома власне як РС-26 "Рубеж".

Така "двоїстість" для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як "Изделие 504", хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101,

– пояснили експерти.

Тоді чому Путін використав саме назву "Орешник"

Можна припустити, що Путін, називаючи "Рубеж" "Орешником", хотів залякати Захід, створивши у нього враження, що, мовляв, у розпорядженні Росії начебто з’явились до цього моменту нові та невідомі ракетні спроможності.

Очільник Кремля знову звернувся до своєю улюбленої тактики "стратегічної невизначеності".