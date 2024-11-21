ЗМІ вдалося зобразити маршрути ракет на карті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Texty.org.ua, яке використало дані, надані моніторинговим каналом "war_monitor".

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Що відомо про сьогоднішній ракетний обстріл

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили шість ракет Х-101, по іншому озброєнню суттєвих наслідків немає. Важливо, що Володимир Зеленський все ж підтвердив застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети.

ЗМІ показали маршрут крилатих ракет та міжконтинентальної балістики під час атаки 21 листопада. Зазначається, що початок і кінець маршруту розраховані орієнтовно моніторинговими каналами.



Приблизний маршрут руху ракет / Фото Texty.org.ua

Нагадуємо, вранці 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету без бойового заряду. Обійшлося без суттєвих ушкоджень. Експерти припускають, що це була нова російська ракета РС-26 "Рубеж", запущена з Астраханської області, що має колосальну швидкість та ударну силу, зокрема здатна нести ядерні заряди.