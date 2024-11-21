Известно, что в открытом доступе вообще нет никаких данных о российской ракете с обозначением "Арешник".

Не исключено, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием", которое более известно собственно как РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей, можно привести и такую иллюстрацию – крылатая ракета Х-101 у рашистов также обозначается как "Изделие 504", хотя конечно в ходу используется преимущественно именно индекс Х-101.

Смотрите также США толкают мир к глобальному конфликту, – Путин