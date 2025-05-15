Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
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Есть ли угроза удара "Орешником" по Украине
Россияне снова распространяют информацию о возможном ударе по Украине "Орешником". Однако в ГУР успокаивают и заявляют, что причин для паники нет.
Вы же видели, что от ГУР МО не было никакой (информации – 24 Канал). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения,
– подчеркнул Буданов.
Напомним, что ранее глава ЦПД Андрей Коваленко "не исключил", что глава Кремля Владимир Путин может снова запустить по Украине "Орешник". В то же время он отметил, что в таком случае у людей будет время, чтобы пройти в безопасное место, ведь сообщение о возможном пуске ракеты обещают дать заранее.