Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Смотрите также Уже якобы "выбирают цели": в России снова пугают "Орешником"

Есть ли угроза удара "Орешником" по Украине

Россияне снова распространяют информацию о возможном ударе по Украине "Орешником". Однако в ГУР успокаивают и заявляют, что причин для паники нет.

Вы же видели, что от ГУР МО не было никакой (информации – 24 Канал). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения,

– подчеркнул Буданов.

Напомним, что ранее глава ЦПД Андрей Коваленко "не исключил", что глава Кремля Владимир Путин может снова запустить по Украине "Орешник". В то же время он отметил, что в таком случае у людей будет время, чтобы пройти в безопасное место, ведь сообщение о возможном пуске ракеты обещают дать заранее.