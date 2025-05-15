Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

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Чи є загроза удару "Орешником" по Україні

Росіяни знову поширюють інформацію про можливий удар по Україні "Орешником". Однак в ГУР заспокоюють та заявляють, що причин для паніки немає.

Ви ж бачили, що від ГУР МО не було жодної (інформації – 24 Канал). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження,

– наголосив Буданов.

Нагадаємо, що раніше очільник ЦПД Андрій Коваленко "не виключив", що глава Кремля Владімір Путін може знову запустити по Україні "Орешник". Водночас він зазначив, що в такому разі в людей буде час, аби пройти в безпечне місце, адже повідомлення про можливий пуск ракети обіцяють дати заздалегідь.