На вкиди російської пропаганди вже відреагували у ЦПД. Андрій Коваленко пояснив, що подібні заяви насправді демонструють страх Росії, передає 24 Канал.

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У Росії знову погрожують "Орешником"

Російські пропагандистські ресурси майже одночасно опублікували погрози про удар "Орешником" по території України. Пропагандисти одноголосно посилаються на "власні джерела" та роблять дописи, зміст яких суттєво не відрізняється.

Так, як за однією методичкою, окупанти пишуть, що Путін нібито "оголосив триденне перемир'я, але Київ, замість припинення вогню, атакує дронами". Прокремлівські ресурси також звинувачують Україну у тому, що буцімто "готуються провокації" у Москві на сакральне 9 травня. Вочевидь, у такий спосіб Росія готує виправдання собі, щоб після своїх терористичних дій укотре звинуватити Київ.

Відтак, у Росії почали вкотре погрожувати "Орешником". Ба більше, окупанти стверджують, що Путін вже нібито віддав наказ міноборони "обирати цілі для удару".

На відверту брехню та вкиди російської пропаганди відреагували у ЦПД. Коваленко наголосив, що Путін у своїх погрозах забув уточнити, що другий пуск "Орешника" взагалі був невдалий, адже ракета банально не полетіла.

А взагалі, всі оці страшилки про "Орешник" означають дуже простий меседж: не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є "Орешник". Десь так,

– прокоментував Коваленко.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Україні "Орешником" під час атаки 21 листопада 2024 року. Це був перший та єдиний удар по території України. Окупанти запустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області й спрямували на Дніпро.