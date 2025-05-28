Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в телемарафоні. За останній час суттєвої активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на території Чернігівської області не зафіксовано.

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Ворог віддає перевагу Сумщині та Харківщині

Андрій Демченко пояснив, що найбільше активності ворога помітно на території Сумської області, особливо у прикордонних районах, що межують з Чернігівською областю. Саме там фіксуються спроби проникнення диверсантів на українську територію. Також помітні подібні дії у південних районах, ближче до Харківської області.

У центральній частині Чернігівщини ворог застосовує тактику малих штурмових груп, намагаючись вести активні бойові дії і послабити оборону. Попри це, за словами Демченка, прикордонники та силовики ефективно контролюють ситуацію і не дозволяють ворогу завдати значних ударів на території області.

Варто зазначити, що Чернігівщина перебуває під постійним контролем українських сил безпеки, які готові швидко реагувати на будь-які спроби ворога порушити кордон.