Окрім цього, на Сумському напрямку ворог застосовує тактику спроб малими штурмовими групами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Яка зараз ситуація на Сумському напрямку

За даними речника Держприкордонслужби, російські солдати активізувалися не лише на окремих відтинках в межах Харківської та Сумської областей, а й безпосередньо по лінії фронту, де розташовані прикордонні підрозділи. Ворог також застосовує тактику спроб заходу малими штурмовими групами.

Найбільш активно – це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки – це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка,

– розповів Демченко.

Він додав, що прикордонні підрозділи та ЗСУ завдають ураження по групах, які заходять на українську територію чи просуваються у напрямку кордону. Однак, росіяни продовжують відправляти своїх військових на українську територію.

За словами Демченка, таким діям російської армії передують численні обстріли української території з артилерії, дронів та авіації. Зокрема, на Сумщині ворог завдає ударів по українських позиціях КАБами та некерованими авіаційними ракетами. Тоді як у Харківській області росіяни посилили штурми біля Вовчанська та на Купʼянському напрямку.

Окрім цього, окупанти атакують з території Росії, а саме з населеного пункту Строївка, який розташований практично на кордоні з країною-агресоркою.

До слова, раніше у DeepState розповіли про ситуацію на Сумщині. Там заявили, що наразі українським Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування росіян у глибину області.