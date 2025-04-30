Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі "Суспільне. Студія".

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Чи є загроза наступу з Білорусі

За словами Андрія Демченка, поряд з кордоном України немає вже сформованого ударного угруповання на території Білорусі та немає дій з підготовки до його формування.

Однак у ДПСУ визнають, що літні навчання в Білорусі дійсно можуть нести загрозу для України, зважаючи на можливе залучення російських підрозділів.

Якщо російські підрозділи перебуватимуть на території Білорусі, то ризик можливого чи вторгнення, чи дестабілізації, чи інших дій, які можуть впливати на нашу безпеку, зростає,

– вказує він.

Раніше президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи як привід військові навчання.

"Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", – сказав Зеленський.