Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка для Укрінформ.

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Яка зараз ситуація на кордоні з Білоруссю

Андрій Демченко пояснив, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю та вглиб її території не змінюється.

Проте цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи на те, що Росія може спробувати використати його повторно,

– додав речник Держприкордонслужби.

За його словами, зараз підрозділи ДПСУ не фіксують ударного угруповання, яке б формувалося або було б сформоване поряд із кордоном. Також на території Білорусі наразі немає російських сил у такій кількості, яка могла б становити реальну загрозу для України.

Ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь далі, на жаль, підтримує Росію. І, власне, не можна виключати того, що із цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій. Особливо зважаючи на те, що вони знову анонсують спільні навчання,

– сказав Андрій Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, то Україна про це знатиме.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський припустив, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід. За його словами, "саме так зазвичай починаються нові атаки" російської армії.