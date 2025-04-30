Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко для Укринформ.

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Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью

Андрей Демченко объяснил, что сейчас ситуация на границе с Беларусью и вглубь ее территории не меняется.

Однако это направление остается угрожающим, учитывая то, что Россия может попытаться использовать его повторно,

– добавил представитель Госпогранслужбы.

По его словам, сейчас подразделения ГПСУ не фиксируют ударной группировки, которая бы формировалась или была бы сформирована рядом с границей. Также на территории Беларуси пока нет российских сил в таком количестве, которая могла бы представлять реальную угрозу для Украины.

Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям. Особенно учитывая то, что они снова анонсируют совместные учения,

– сказал Андрей Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, то Украина об этом будет знать.

Напомним, недавно Владимир Зеленский предположил, что Россия этим летом "готовит что-то" в Беларуси, используя военные учения как повод. По его словам, "именно так обычно начинаются новые атаки" российской армии.