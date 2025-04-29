Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу. В ГПС опубликовали фото боеприпасов, которые, как утверждают в ведомстве, были закуплены после громкого скандала с распоряжением правительства о передаче 23 миллиардов гривен на закупки.

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Пограничники показали, что закупили за 23 миллиарда

"Смотрите! Увидели?" – такими словами в ГПСУ начинается сообщение с изображением боеприпасов. Пограничники также резко ответили на обвинения в возможных схемах.

Скандал на 23 миллиарда: Фото ГПСУ

Предоставляем короткий ответ на упреки о "распиле бабла", "коррупционную схему" и "прокладки". Работу продолжаем и не прячем – потому что средства, которые закупает Госпогранслужба, украинские воины уже используют на линии фронта. А самое главное – на себе их хорошо чувствуют российские захватчики,

– заявили в ГПСУ.

Напомним, 29 ноября 2024 года правительство приняло распоряжение №1191-р о передаче 23 миллиардов гривен от Агентства оборонных закупок (АОЗ) в Государственную пограничную службу. Инициатором выступило Минобороны.

Тогда журналист Юрий Николов заявил о возможной афере: по его данным, средства могут пойти авансом польской фирме Lechmar, которая не имеет собственного производства и ранее не занималась такими масштабными контрактами.