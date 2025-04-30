Про це президент України сказав виступаючи на саміті Тримор'я, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Росія цього літа "готує щось" у Білорусі

Зеленський припустив, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід. За його словами, "саме так зазвичай починаються нові атаки" російської армії.

Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, на початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, через проведення військових навчань Росія може приховувати створення угруповань наступальних військ. Тому спільні заходи з Білоруссю, що відбуватимуться восени 2025 року, можуть бути елементом підготовки бойовиків.