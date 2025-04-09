Так Росія планує провести в Білорусі відбудуться спільні масштабні навчання "Захід – 2025". Про це пише 24 Канал з посиланням на слова головкома ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.

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Чи може Росія спільно з Білоруссю готуватися до нового наступу на Україну

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, будь-яке навчання має ціль. Наприклад, під час таких заходів ворог може готувати нове угрупування. Через видимість навчань Росія може перебазувати, перекинути війська чи сконцентрувати на якомусь напрямку.

Власне так розпочиналося і 2022 року. Ви ж пам'ятаєте, що спочатку було створене угруповання, воно проводило навчання, і ми всі сподівалися, що вони закінчаться, російські війська повернуться на свою територію,

– прокоментував Олександр Сирський.

Але продовження таких нібито "навчань" змусило Сирського зрозуміти, що Росія проводить не просто вишкіл і по-справжньому готується до наступу. Тож і зараз цей фактор військове командування України обов'язково враховуватиме.

У цьому ж великому інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ прокоментував слова Валерія Залужного про те, що "війна зайшла в глухий кут". Олександр Сирський наголошує, що це не так. Він зазначив, що після цієї оцінки, що прозвучала в листопаді 2023 року, українські військові здійснили операцію в Курській області та мали інші успіхи.