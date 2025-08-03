Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.

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Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком переговорный трек, в частности выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи.

Среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками,

– заявил президент.

Рустем Умеров доложил о коммуникации с российской стороной, а также о шагах для разблокирования возвращения украинских гражданских, включая уточнение данных по каждой фамилии.

По словам Зеленского, Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, в частности США, и усилиях по возвращению украинских детей, которые были похищены и вывезены в Россию.

Они также обсудили следующие заседания Ставки и вопросы, которые на них рассмотрят: подготовку энергетики и критической инфраструктуры к отопительному сезону, развитие украинской ПВО и дальнобойных ударов по российской логистике.

Президент добавил, что сейчас идет аудит выполнения решений СНБО и Ставки, и признал, что часть решений до сих пор не реализовано, но это будет "исправлено безотлагательно".