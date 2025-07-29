Об одной из таких встреч 24 Канал пишет со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Как прошла долгожданная встреча пограничника с женой?

Три с половиной года жена защитника острова Змеиный ждала его из плена. Боец попал в российскую неволю во время оккупации острова российскими войсками в начале полномасштабного вторжения. Супруги мечтали об этих объятиях 1252 дня. И вот наконец военного пограничника встретили в Киеве.

Нам пришло СМС из координационного штаба, когда его обменяли. Мы все обрадовались очень. Ну это такие эмоции, которые, наверное, не передаются,

– поделилась жена защитника.

Щемящая встреча жены и мужа после российского плена: смотрите видео

А познакомилась пара в Интернете еще в далеком 2019 году. Женщина рассказала, что вышла замуж за мужа в ноябре 2021 года. Семья жила привычную жизнь, пока не началось полномасштабное вторжение.

Стоит отметить, что последним защитником острова Змеиный, которого вернули из плена, является Виталий Гиренко. Воина обменяли 23 июля во время 9 этапа.

Напомним, россияне приблизились к острову Змеиный и из-за несогласия украинских воинов капитулировать открыли огонь из ствольного оружия. Оккупанты захватили остров, а защитников взяли в плен.