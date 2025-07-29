Про одну з таких зустрічей 24 Канал пише з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Дивіться також Буданов сказав, скільки українських полонених обміняли за стамбульськими домовленостями

Як пройшла довгоочікувана зустріч прикордонника з дружиною?

Три з половиною роки дружина захисника острова Зміїний чекала його з полону. Боєць потрапив у російську неволю під час окупації острова російськими військами на початку повномасштабного вторгнення. Подружжя мріяло про ці обійми 1252 дні. І от нарешті військового прикордонника зустріли в Києві.

Нам прийшло СМС з координаційного штабу, коли його обміняли. Ми всі зраділи дуже. Ну це такі емоції, які, напевно, не передаються,

– поділилася дружина захисника.

Щемлива зустріч дружини й чоловіка після російського полону: дивіться відео

А познайомилася пара в Інтернеті ще в далекому 2019 році. Жінка розповіла, що одружилася з чоловіком у листопаді 2021 року. Родина жила звичне життя, доки не почалося повномасштабне вторгнення.

Варто зазначити, що останнім захисником острова Зміїний, якого повернули з полону, є Віталій Гиренко. Воїна обміняли 23 липня під час 9 етапу.

Нагадаємо, росіяни наблизилися до острова Зміїний та через незгоду українських воїнів капітулювати відкрили вогонь зі ствольної зброї. Окупанти захопили острів, а захисників взяли в полон.