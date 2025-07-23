Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Кого вдалося повернути з полону 23 липня?

В Координаційному штабі розповіли, що з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

За словами Коордштабу, частина звільнених 23 липня воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки.

Повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби України,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що наймолодшому звільненому в рамках обміну захиснику виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років.

Загалом з полону повернулися українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках.