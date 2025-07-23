Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.

Дивіться також Третій етап переговорів України та Росії у Стамбулі: усе, що відомо про перемовини 23 липня

Що відомо про обмін полоненими?

За словами українського президента, тепер можна озвучити деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1 000 людей. "Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких", – наголосив Зеленський.

Воїни, яких звільнили 23 липня, захищали Україну на різних напрямках фронту, значна кількість пробула в полоні понад 3 роки. Вони отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

Обмін полоненими 23 липня: дивіться фото

Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Стамбулі 23 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував новий гуманітарний обмін за формулою щонайменше "1200 на 1200".