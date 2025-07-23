Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

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Что известно об обмене пленными?

По словам украинского президента, теперь можно озвучить детали – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1 000 человек. "Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких", – подчеркнул Зеленский.

Воины, освобожденные 23 июля, защищали Украину на разных направлениях фронта, значительное количество пробыло в плену более 3 лет. Они получат необходимую поддержку и медицинскую помощь.

Обмен пленными 23 июля: смотрите фото

Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту важнейшую работу. Вернуть всех наших – это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из плена,

– отметил Зеленский.

Напомним, по итогам встречи в Стамбуле 23 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров анонсировал новый гуманитарный обмен по формуле не менее "1200 на 1200".