По меньшей мере речь идет о формуле "1200 на 1200". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, которого цитирует "РБК-Украина".

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Что известно о новом гуманитарном обмене?

О гуманитарном обмене, в котором примут участие 1200 человек, по итогам встречи в Стамбуле сообщил Умеров.

Также договоренность о новом обмене по формуле не менее "1200 на 1200" подтвердил помощник российского диктатора и глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский.