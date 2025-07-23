Щонайменше йдеться про формулу "1200 на 1200". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, якого цитує "РБК-Україна".

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Що відомо про новий гуманітарний обмін?

Про гуманітарний обмін, у якому візьмуть участь 1200 осіб, за підсумками зустрічі у Стамбулі повідомив Умєров.

Також домовленість про новий обмін за формулою не менше "1200 на 1200" підтвердив помічник російського диктатора та очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський.