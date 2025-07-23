Політик говорив про припинення вогню як кінцеву мету зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що заявив Фідан на перемовинах?

Очільник турецького МЗС відкрив зустріч української та російської делегацій у палаці Чираган. У вступному слові він наголосив, що мета Анкари – "якомога швидше закінчити криваву війну, що має дуже високу ціну".

Щодо потенційного припинення вогню – Туреччина нібито має необхідну інфраструктуру для моніторингу цього процесу. Окрім того, країна пропонує сприяти проведенню обміну полоненими.

З нагоди стамбульських переговорів маємо можливість показати, що дипломатія та діалог є ефективнішими в досягненні миру, аніж конфронтація та зброя,

– сказав Фідан.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що на перемовинах Україна вкотре наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.