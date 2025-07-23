Политик говорил о прекращении огня как конечной цели встречи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что заявил Фидан на переговорах?

Глава турецкого МИД открыл встречу украинской и российской делегаций во дворце Чираган. Во вступительном слове он отметил, что цель Анкары – "как можно скорее закончить кровавую войну, что имеет очень высокую цену".

Относительно потенциального прекращения огня – Турция якобы имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга этого процесса. Кроме того, страна предлагает способствовать проведению обмена пленными.

По случаю стамбульских переговоров имеем возможность показать, что дипломатия и диалог являются более эффективными в достижении мира, чем конфронтация и оружие,

– сказал Фидан.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Украина в очередной раз будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.