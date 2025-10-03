Куля ППО поранила чоловіка у живіт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Дивіться також Росіяни вранці атакували енергетику в Шосткинській громаді: виникли перебої з водою

Як помер житель Конотопа, якого поранила куля ППО?

Чоловіка було поранено в центрі міста – куля ППО влучила йому в живіт. Постраждалого терміново госпіталізували та провели операцію. Лікарі боролися за його життя протягом чотирьох діб, проте 3 жовтня він помер у лікарні.

Мер міста закликав громадян не підходити до вікон та уникати перебування на вулиці під час роботи протиповітряної оборони.

Що відомо про обстріл Конотопа, під час якого куля ППО влучила у чоловіка?