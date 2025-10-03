Куля ППО поранила чоловіка у живіт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.
Як помер житель Конотопа, якого поранила куля ППО?
Чоловіка було поранено в центрі міста – куля ППО влучила йому в живіт. Постраждалого терміново госпіталізували та провели операцію. Лікарі боролися за його життя протягом чотирьох діб, проте 3 жовтня він помер у лікарні.
Мер міста закликав громадян не підходити до вікон та уникати перебування на вулиці під час роботи протиповітряної оборони.
Що відомо про обстріл Конотопа, під час якого куля ППО влучила у чоловіка?
У Конотопі на Сумщині чули серію вибухів через атаку БпЛА, працювала ППО.
Поранення від роботи ППО отримав 79 річний чоловік. Його негайно госпіталізували, довелося видалити йому нирку та частину тонкого кишківника. Він також втратив два літри крові. Його стан стабільно залишався тяжким.