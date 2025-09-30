Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Що відомо про вибух у Конотопі?

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про вибух у місті близько 10:23.

Моніторингові телеграм-канали писали про наближення до міста ворожого БпЛА. Повітряні сили ЗСУ також попереджали про присутність ворожих дронів у Конотопському районі Сумщини о 10:09. Тоді вони тримали курс на Чернігівщину.

Які є наслідки атак ворожих безпілотників 30 вересня?