Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.

Что известно о взрыве в Конотопе?

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о взрыве в городе около 10:23.

Мониторинговые телеграм-каналы писали о приближении к городу вражеского БпЛА. Воздушные силы ВСУ также предупреждали о присутствии вражеских дронов в Конотопском районе Сумской области в 10:09. Тогда они держали курс на Черниговщину.

Какие последствия атак вражеских беспилотников 30 сентября?