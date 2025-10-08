Від її початку ворог втратив понад 12 тисяч військових. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення президента.

Що відомо про контрнаступ біля Добропілля?

Президент і головком говорили майже годину – про всі фронтові напрямки, підготовку бригад і їхнє забезпечення. Особливу увагу приділили Добропільській контрнаступальній операції.

За словами Зеленського, від її початку росіяни мають уже понад 12 000 втрат – саме за час із 21 серпня та тільки в районах Покровська й Добропілля. Серед них понад 7 200 – безповоротні.

Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які дійсно хоробро, якісно виконують бойові завдання,

– наголосив український лідер.

Окремо за успіхи на напрямку він відзначив воїнів:

1-го окремого штурмового полку;

батальйонів 92-ї окремої штурмової бригади;

33-го окремого штурмового полку.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?