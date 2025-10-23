Российские войска 22 октября пытаются продвинуться на Лиманском направлении, используя флаги для пропагандистского эффекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.
Что известно о продвижении врага на Лиманском направлении?
Российские войска продолжают попытки продвижения вперед. В ВСУ сообщают, что вражеская пехота избегает непосредственных столкновений с украинскими войсками и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для проведения дальнейших атак.
Командование оккупантов приказывает поднимать флаги, создавая иллюзию численного превосходства и поддерживая пропаганду.
Чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, россияне привлекли неопределенные элитные подразделения беспилотников, вероятно из центра "Рубикона".
Карта боевых действий на Лиманском направлении 22 октября / ISW
Какая ситуация на других направлениях?
На других направлениях ситуация менее активная – на Сумщине российские войска несут потери при форсировании водоемов, на Харьковщине и Купянском направлениях враг не достигает прорыва, на направлении на Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области атаки также не имели успеха.
Что известно о потерях россиян?
За прошедшие сутки оккупанты потеряли 920 солдат, 2 танка, 6 бронемашин, около 626 БпЛА тактического уровня и 24 артиллерийские системы.
По данным СБС, оккупанты пытались нарастить штурмовые действия на стратегическом направлении, но операторы 20-й бригады К-2 сорвали их наступление. Враг потерял возможность прорыва из-за высокоточных ударов и был вынужден отступить. Октябрьские потери врага: 432 человека, 4 танка, 8 бронемашин и 6 артиллерийских установок.
Украинские военные ликвидируют элиту российских ССО и ГРУ, в частности офицеров из подразделений "Сенеж" и "Кубинка". По данным проекта "Хочу жить", с начала вторжения погибло не менее 58 спецназовцев, что является серьезной потерей для РФ.