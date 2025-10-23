Російські війська 22 жовтня намагаються просунутись на Лиманському напрямку, використовуючи прапори для пропагандистського ефекту. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

Що відомо про просування ворога на Лиманському напрямку?

Російські війська продовжують спроби просування вперед. У ЗСУ повідомляють, що ворожа піхота уникає безпосередніх зіткнень з українськими військами та ховається в підвалах і бліндажах, чекаючи на підкріплення для проведення подальших атак.

Командування окупантів наказує підіймати прапори, створюючи ілюзію чисельної переваги та підтримуючи пропаганду.

Щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, росіяни залучили невизначені елітні підрозділи безпілотників, ймовірно з центру "Рубікону".



Карта бойових дій на Лиманському напрямку 22 жовтня / ISW

Яка ситуація на інших напрямках?

На інших напрямках ситуація менш активна – на Сумщині російські війська зазнають втрат під час форсувань водойм, на Харківщині та Куп’янському напрямках ворог не досягає прориву, на напрямку на Костянтинівка-Дружківка та на заході Запорізької області атаки також не мали успіху.



