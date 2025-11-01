Про це пише 24 Канал з посиланням на 7 корпус десантно-штурмових військ.
Дивіться також Кирило Буданов особисто керує спецоперацією ГУР у Покровську, – ЗМІ
Чи змінилася ситуація в Покровську?
Українські військові провели контрдії на атаки росіян та за цей час змогли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста. Українські штурмовики переміщуються населеним пунктом, розподіляючи особовий склад.
Військові також шукають рішення щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням.
Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську – поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян. Загалом у жовтні у смузі відповідальності 7 корпусу українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 – "вийшли з ладу",
– повідомили в корпусі.
Біля Покровська ЗСУ успішно знищують окупантів: відео
Ворогові також протидіять за допомогою дронів-камікадзе. Як пишуть військові, за останню добу в напрямку Покровська оборонці збили п'ять "Шахедів" та "Герань".
Варто зазначити! Спецпризначенцям вдалося десантуватися з гелікоптера в районі Покровська. Така важлива операція була складною, вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони. Захисники зробили все можливе, вби прольот борту та висадка особового складу була безпечною. Для цього у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ залучили підрозділи ППО, раідоелектронної боротьби та розвідки, а також безпілотники.
Що ще відомо про бойові дії біля Покровська?
1 листопада російське командування заявило про знищення українського десанту в Покровську, але українська розвідка цю інформацію спростувала. Відомо, що ГУР продовжує захищати логістику, що рухається до ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський детальніше розповів про оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, зауваживши, що українські сили стримують тиск російського угруповання, проводячи операції зі знищення та витіснення ворога біля Добропілля, Покровська й Мирнограда.
Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький в ефірі 24 Каналу розповів, що після того, як російські загарбники просочились в Покровськ, вони почали переодягатися в цивільний одяг і тероризувати мирне населення, використовуючи його як живий щит.