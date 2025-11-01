Про це пише 24 Канал з посиланням на 7 корпус десантно-штурмових військ.

Чи змінилася ситуація в Покровську?

Українські військові провели контрдії на атаки росіян та за цей час змогли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста. Українські штурмовики переміщуються населеним пунктом, розподіляючи особовий склад.

Військові також шукають рішення щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням.

Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську – поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян. Загалом у жовтні у смузі відповідальності 7 корпусу українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 – "вийшли з ладу",

– повідомили в корпусі.

Біля Покровська ЗСУ успішно знищують окупантів: відео

Ворогові також протидіять за допомогою дронів-камікадзе. Як пишуть військові, за останню добу в напрямку Покровська оборонці збили п'ять "Шахедів" та "Герань".

Варто зазначити! Спецпризначенцям вдалося десантуватися з гелікоптера в районі Покровська. Така важлива операція була складною, вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони. Захисники зробили все можливе, вби прольот борту та висадка особового складу була безпечною. Для цього у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ залучили підрозділи ППО, раідоелектронної боротьби та розвідки, а також безпілотники.

Що ще відомо про бойові дії біля Покровська?