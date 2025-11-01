Попри те, що ворог проник на територію Покровська, ситуація залишається під контролем України. Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький, додавши, що такого результату досягають великими зусиллями усіх військових.

До теми Тримаємо Покровськ і Мирноград, – Сирський заявив про звільнення Добропільського виступу

Що відбувається у місті?

Сили оборони фіксують усі шляхи пересування росіян, бачать місця, в яких вони намагаються ховатися. Безпосередньо у місті окупанти не проявляють активності. Вони чекають підкріплення та постачання боєприпасів, їжі.

Все що робиться з боку командування Збройних Сил України – про це краще не говорити. Але ворог зрозуміє, що може статися. Ми залучаємо все, що можемо,

– наголосив офіцер.

Він додав, що морально-психологічний стан бійців на належному рівні. Ніхто не збирається "здавати" Покровськ.

"Росіяни вдаються до різних схем і методів у Покровську. Вони переодягаються в цивільний одяг, нишпорять по місту, по підвалах, шукають там провіант", – розповів Сергій Цехоцький.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Як противник, так і українські сили використовують багато БпЛА різних видів. З нашого боку ми робимо все, щоб максимально контролювати кожну ділянку і мікрорайон Покровська.

Наразі головне завдання ворога – проникнути в певне місце й чекати там на підкріплення. Завдання Сил оборони – зробити все, щоб підкріплення не дійшло. Крім цього ми маємо перевагу – українські військові, на відміну від ворога, добре знають місто та всі підходи до нього.

Наскільки ускладнена логістика?

Зрозуміло, що велика активністю БпЛА противника ускладнює логістику для Сил оборони. Цю проблему підтверджував і Олександр Сирський. Ситуація непроста, але підрозділи, які зайшли в Покровськ ще у 2022 році, – уже добре все вивчили.

Вони можуть використовувати погодні умови, взаємодіяти з іншими силами – все це дозволяє доставляти у місто необхідні речі. Тому головне завдання – знищити диверсантів, які є у Покровську, та не дати їм можливості просуватися далі.

З ворожою логістикою така сама ситуація. Ми робимо все, щоб під ворогом горіла земля. Для того, щоб пройти ті кілометри до Покровська, їм потрібно витрачати у 2 – 3 рази більше часу. Це також відбувається під нашим контролем,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

За понад 3 роки повномасштабного вторгнення українські військові вдосконалили свої навички. Майстерність наших бійців дозволяє стримувати та відбивати ворожі сили. У цьому заслуга кожного воїна, який перебуває на фронті. Чітка взаємодія між підрозділами уже дає свої результати, хоча чисельно ворог переважає.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що Росія кинула на захоплення Покровська близько 170 тисяч солдатів. Президент підтвердив, що деякі ворожі підрозділи проникли в місто, але їх звідти вибивають.

Як зараз виглядає Покровськ?

За словами Сергія Цехоцького, місто не можна назвати примарою. Воно суттєво зруйноване, але не має такого вигляду як, наприклад, Бахмут чи Авдіївка. Звісно, дається в знаки артилерійська робота, знищення ворожих розрахунків. Обстріли тривають постійно.

Важливо! Підрозділ відкрив збір на дрони на оптоволокні. Вони стійкі до засобів РЕБ, тому є дуже потрібними. Їх використовують для спостереження, мінування території та інших завдань. Долучитися до збору може кожен, перейшовши за посиланням!

Російські окупанти поспішають виконати політичні амбіції Володимира Путіна та якнайшвидше захопити Покровськ, але уже понад рік вони не можуть цього зробити. Втрати ворога на цьому напрямку колосальні. Українські військові переконують, що невдовзі ми почуємо хороші новини.

Ситуація в Покровську: головне