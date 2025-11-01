Несмотря на то, что враг проник на территорию Покровска, ситуация остается под контролем Украины. Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий, добавив, что такого результата достигают большими усилиями всех военных.

К теме Держим Покровск и Мирноград, – Сырский заявил об освобождении Добропольского выступления

Что происходит в городе?

Силы обороны фиксируют все пути передвижения россиян, видят места, в которых они пытаются прятаться. Непосредственно в городе оккупанты не проявляют активности. Они ждут подкрепления и поставки боеприпасов, еды.

Все что делается со стороны командования Вооруженных Сил Украины – об этом лучше не говорить. Но враг поймет, что может произойти. Мы привлекаем все, что можем,

– подчеркнул офицер.

Он добавил, что морально-психологическое состояние бойцов на должном уровне. Никто не собирается "сдавать" Покровск.

"Россияне прибегают к различным схемам и методам в Покровске. Они переодеваются в гражданскую одежду, рыщут по городу, по подвалам, ищут там провиант", – рассказал Сергей Цехоцкий.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Как противник, так и украинские силы используют много БПЛА различных видов. С нашей стороны мы делаем все, чтобы максимально контролировать каждый участок и микрорайон Покровска.

Сейчас главная задача врага – проникнуть в определенное место и ждать там подкрепления. Задача Сил обороны – сделать все, чтобы подкрепление не дошло. Кроме этого мы имеем преимущество – украинские военные, в отличие от врага, хорошо знают город и все подходы к нему.

Насколько усложнена логистика?

Понятно, что большая активностью БПЛА противника усложняет логистику для Сил обороны. Эту проблему подтверждал и Александр Сырский. Ситуация непростая, но подразделения, которые зашли в Покровск еще в 2022 году, – уже хорошо все изучили.

Они могут использовать погодные условия, взаимодействовать с другими силами – все это позволяет доставлять в город необходимые вещи. Поэтому главная задача – уничтожить диверсантов, которые есть в Покровске, и не дать им возможности продвигаться дальше.

С вражеской логистикой такая же ситуация. Мы делаем все, чтобы под врагом горела земля. Для того, чтобы пройти те километры до Покровска, им нужно тратить в 2 – 3 раза больше времени. Это также происходит под нашим контролем,

– подчеркнул офицер ВСУ.

За более чем 3 года полномасштабного вторжения украинские военные усовершенствовали свои навыки. Мастерство наших бойцов позволяет сдерживать и отражать вражеские силы. В этом заслуга каждого воина, который находится на фронте. Четкое взаимодействие между подразделениями уже дает свои результаты, хотя численно враг преобладает.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что Россия бросила на захват Покровска около 170 тысяч солдат. Президент подтвердил, что некоторые вражеские подразделения проникли в город, но их оттуда выбивают.

Как сейчас выглядит Покровск?

По словам Сергея Цехоцкого, город нельзя назвать призраком. Он существенно разрушен, но не имеет такого вида как, например, Бахмут или Авдеевка. Конечно, дается в знаки артиллерийская работа, уничтожение вражеских расчетов. Обстрелы продолжаются постоянно.

Важно! Подразделение открыло сбор на дроны на оптоволокне. Они устойчивы к средствам РЭБ, поэтому очень нужны. Их используют для наблюдения, минирования территории и других задач. Приобщиться к сбору может каждый, перейдя по ссылке!

Российские оккупанты спешат выполнить политические амбиции Владимира Путина и как можно быстрее захватить Покровск, но уже более года они не могут этого сделать. Потери врага на этом направлении колоссальные. Украинские военные убеждают, что вскоре мы услышим хорошие новости.

Ситуация в Покровске: главное