Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала спрогнозировал, куда противник направит свои силы в случае вероятной оккупации Покровска. Он назвал три возможных приоритетных направления движения россиян.

Как Украина может замедлить продвижение оккупантов?

Маломуж отметил, что Владимир Путин поставил военным стратегическую задачу полностью захватить Донецкую область. Поэтому он после вероятного захвата Покровска выберет направление движения российского войска на Константиновку, а дальше на Краматорск и с другой стороны – на Славянск.

Это один из факторов, ведь Путин выдвигал условие, чтобы Украина добровольно отдала ему Донбасс. А тогда он сможет сказать, что он его захватил,

– объяснил генерал армии.

Параллельно россияне будут пытаться бросить часть сил на Днепропетровщину для того, чтобы сформировать там более серьезный плацдарм.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что на Покровском направлении проводятся успешные операции по ликвидации российских сил. Особых усилий к этому добавили, по словам президента, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Тогда, по его мнению, если противник будет контролировать дополнительный административный центр, эта территория может стать предметом переговоров.

Также россияне давно стремятся прорваться в пригород Запорожья, чтобы накрывать весь город огневыми средствами, дронами, ракетами и даже обычной артиллерией. Они намерены уничтожать в Запорожье промышленность, военные возможности и гражданские объекты. Так враг продемонстрирует, что имеет огневой контроль над областным центром,

– подчеркнул Николай Маломуж.

В то же время по словам экс-руководителя Службы внешней разведки, россияне, вероятно, не сосредоточат серьезное внимание на Сумском направлении. Также продолжат постоянные обстрелы на Слобожанском направлении, в частности вблизи Волчанска, и будут проводить тактические операции в районе Купянска и Лимана. Попутно враг будет пытаться захватить города и села в этом секторе.

Украина же будет сопротивляться действиям россиян, ведь, как отметил генерал армии, будем предвидеть маневры оккупантов и подтягивать новые ресурсы за счет военных контрактов с США. Украине оказывает помощь Великобритания, Германия, Франция, а также Киев закупает оружие и технику на внешних рынках. Это создает предпосылки для использования новейшего вооружения, что может влиять на наступательные позиции врага.

Что происходит в районе Покровска?