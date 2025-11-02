Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:52 1 ноября. По их данным российская армия имела продвижение на некоторых участках на фронте.
По оценкам DeepState, захватчики продвинулись в Донецкой области, в также в сторону некоторых населенных пунктов Харьковщины и Запорожья.
Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригорьевки,
– говорится в обновлении.
Заметим, что военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала рассказал, что кроме Донецкой области, напряженная ситуация также на Харьковщине. Там россияне переправились через реку и удерживают плацдарм. Эксперт также отмечает, что сложно и на Днепропетровщине, где продвинулись оккупанты.
Что происходит в Покровске?
По данным ISW, российские войска усиливают штурмы возле Покровска. ВСУ удерживают позиции в центральной части Родинского, тогда как российские силы контролируют ориентировочно 60% Покровска.
Недавно СМИ сообщали о контрнаступательных действиях украинских сил вблизи города. Украинская разведка провела десантную операцию для улучшения логистики. Спецоперацией руководит начальник ГУР Кирилл Буданов.