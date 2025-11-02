Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оновлення DeepState.
Як змінилась ситуація на фронті?
Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:52 1 листопада. За їхніми даними російська армія мала просування на деяких ділянках на фронті.
За оцінками DeepState, загарбники просунулись на Донеччині, а також у бік деяких населених пунктів Харківщини та Запоріжжя.
Ворог просунувся в Покровську, поблизу Кам'янки та Новогригорівки, – ідеться в оновленні.
Яка ситуація в Покровську: дивіться на карті
Що відбувається біля Кам'янки: дивіться на карті
Зауважимо, що військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу розповів, що, окрім Донеччини, напружена ситуація також на Харківщині. Там росіяни переправилися через річку та утримують плацдарм. Експерт також зазначає, що складно й на Дніпропетровщині, де просунулись окупанти.
Ситуація поблизу Новогригорівки: дивіться на карті
Що відбувається в Покровську?
За даними ISW, російські війська посилюють штурми біля Покровська. ЗСУ утримують позиції в центральній частині Родинського, а російські сили контролюють орієнтовно 60% Покровська.
Нещодавно ЗМІ повідомляли про контрнаступальні дії українських сил поблизу міста. Українська розвідка провела десантну операцію для покращення логістики. Спецоперацією керує начальник ГУР Кирило Буданов.