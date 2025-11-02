Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши що мовиться про Харківську область. Також українське командування має звернути увагу ще на одну ділянку фронту.

Які міста на фронті під загрозою?

Військовий експерт зазначив, що українським військовим буде складно проводити атаки на Донеччині, адже там ворог закріпився на багатьох позиціях. Зокрема, мовиться про Покровськ.

Крім того, в цій області росіяни мають хорошу логістику. У них в тилу є Донецьк, який фактично є величезним логістичним хабом.

Складною ситуація є й у Куп'янську. Ворог зміг перейти через річку та закріпитись на плацдармі. Однак логістика через річку складна – вони пересуваються човнами,

– сказав він.

Покровськ і Куп'янськ: дивіться на карті

Нарожний звернув увагу і на Дніпропетровщину, де окупанти пройшли 10 кілометрів. Вони не досягли стратегічних усміхів на цьому напрямку, але значно заглибились.

