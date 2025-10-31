Про це вкотре наголосив в етері 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, підкресливши, що протягом 2025 року противнику не вдалося в цій операційній зоні здобути серйозних результатів на полі бою.

Дивіться також Путін видав дивний наказ, аби довести оточення Покровська, Мирнограда і Куп'янська: реакція ЗСУ

Логістичні шляхи під постійним прицілом

Технології розвиваються і ворог модернізує свої засоби ураження. Тепер російські дрони почали залітати на більшу відстань, а покращені росіянами авіабомби чіткіше уражати в ціль, зокрема по логістичних маршрутах, переправах.

Переправи з лівого на правий берег, які дають нам можливість забезпечити утримання сил на лівобережному Куп'янську, постійно перебувають під ударом противника. Він комбінований із застосуванням дронів та авіації,

– розповів Федоренко.

Командир полку зазначив, що ворог намагається інфільтруватися, але Сили оборони України максимально цьому протидіють. СОУ щодня вимушені рухатися з правого на лівий берег, долати переправи, які в зоні прицільного вогню противника. Це зайняє іноді 12 годин.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Ворог маскується під цивільних

Федоренко наголосив на тому, що заяви деяких українських аналітиків про те, що Куп'янськ втрачений – не відповідають дійсності. СОУ наполегливо та героїчно тримають оборону.

Стосовно правобережного Куп'янська, там Сили оборони активно проводять контрдиверсійні заходи. Противник, який просочився в місто і маскується під цивільне населення, виявляється і знищується. Жодний район Куп'янська ворог не контролює, але присутність там певної кількості ДРГ є,

– повідомив Федоренко.

Як підкреслив командир полку, українські оборонці роблять все можливе, аби вибити звідти диверсійно-розвідувальні групи. Однак, з його слів, перебування у місті цивільного населення ускладнює це завдання. Федоренко закликав людей, які проживають в зоні бойових дій та де українська влада оголосила евакуацію, здійснити її.

"Щодо північно-західних околиць, то противник намагався туди активно інфільтруватися. СОУ його заблокували. Сьогодні з тих районів, де попередньо фіксувались ворожі ДРГ, вони були вибиті", – запевнив Федоренко.

Він підсумував, що загалом виклики для Харківської області зберігаються. Противник зокрема активно штурмує на Вовчанському і Дворічанському відтинках фронту.

Як влада та військові коментують ситуацію у Куп'янську?