Об этом в очередной раз подчеркнул в эфире 24 Канала командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что в течение 2025 года противнику не удалось в этой операционной зоне получить серьезных результатов на поле боя.

Логистические пути под постоянным прицелом

Технологии развиваются и враг модернизирует свои средства поражения. Теперь российские дроны начали залетать на большее расстояние, а улучшенные россиянами авиабомбы четче поражать в цель, в частности по логистическим маршрутам, переправах.

Переправы с левого на правый берег, которые дают нам возможность обеспечить удержание сил на левобережном Купянске, постоянно находятся под ударом противника. Он комбинированный с применением дронов и авиации,

– рассказал Федоренко.

Командир полка отметил, что враг пытается инфильтроваться, но Силы обороны Украины максимально этому противодействуют. СОУ ежедневно вынуждены двигаться с правого на левый берег, преодолевать переправы, которые в зоне прицельного огня противника. Это занимает иногда 12 часов.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Враг маскируется под гражданских

Федоренко отметил, что, что заявления некоторых украинских аналитиков о том, что Купянск потерян – не соответствуют действительности. СОУ упорно и героически держат оборону.

Относительно правобережного Купянска, там Силы обороны активно проводят контрдиверсионные мероприятия. Противник, который просочился в город и маскируется под гражданское население, обнаруживается и уничтожается. Ни один район Купянска враг не контролирует, но присутствие там определенного количества ДРГ есть,

– сообщил Федоренко.

Как подчеркнул командир полка, украинские защитники делают все возможное, чтобы выбить оттуда диверсионно-разведывательные группы. Однако, по его словам, пребывания в городе гражданского населения усложняет эту задачу. Федоренко призвал людей, проживающих в зоне боевых действий и где украинская власть объявила эвакуацию, осуществить ее.

"Относительно северо-западных окраин, то противник пытался туда активно инфильтроваться. СОУ его заблокировали. Сегодня из тех районов, где предварительно фиксировались вражеские ДРГ, они были выбиты", – заверил Федоренко.

Он подытожил, что в целом вызовы для Харьковской области сохраняются. Противник в частности активно штурмует на Волчанском и Двуречанском отрезках фронта.

Как власть и военные комментируют ситуацию в Купянске?