Что известно о боях на Сумщине?

Украинские защитники объяснили, что военные России пытались прорваться в Сумской области.

"Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию", – объяснили украинские воины.

Они уточнили, что несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют.

Какие последние новости об изменениях линии фронта?