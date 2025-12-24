Это не элитные подразделения и не только что мобилизованные новички без боевого опыта. Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Грабовском?

Как рассказал Трегубов, бои продолжаются постоянно, но россиянам не удается продвинуться дальше. Количество захватчиков колеблется в пределах сотни, они регулярно пересекают границу пешком, перемещаясь между Украиной и Россией.

Они, к сожалению, закрепились в южной части населенного пункта и их присутствие там сохраняется,

– отметил он.

В то же время в ВСУ уточняют, что это не "элита" российской армии, а обычные мотострелки из типичной бригады – контрактники из регионов, которые пошли на службу ради денег, пройдя базовую подготовку.

Это не люди для которых война является профессиональным заработком, это не какие-то супер-пупер бойцы, которые видели Сирию, Ливию, но это и не "чмобики", которых вчера в бой отправили и они не знают с какой стороны автомат стреляет,

– пояснил спикер.

Особенно странным выглядит поведение оккупантов. По словам Трегубова, ситуация в целом типичная для приграничья, но россияне провели необычную операцию. Речь идет о похищении местных жителей.

Спикер отметил, что "было мероприятие с фактическим похищением людей в ясырь, были попытки давления на нескольких направлениях даже не совсем соседних", но без массированности и внезапности.

Ситуация на фронте Сумщины: смотрите карту DeepState

По словам Трегубова, пока это не выглядит как подготовка к большому наступлению. Нет признаков, что оккупанты пытаются отвлечь внимание Сил обороны от других участков. Вероятнее, это локальная акция, направленная на информационный или политический эффект.

Какова предыстория?