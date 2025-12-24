Это не элитные подразделения и не только что мобилизованные новички без боевого опыта. Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Актуально В Грабовском на Сумщине продолжаются бои, туда зашли около 100 россиян, – ВСУ
Какая ситуация в Грабовском?
Как рассказал Трегубов, бои продолжаются постоянно, но россиянам не удается продвинуться дальше. Количество захватчиков колеблется в пределах сотни, они регулярно пересекают границу пешком, перемещаясь между Украиной и Россией.
Они, к сожалению, закрепились в южной части населенного пункта и их присутствие там сохраняется,
– отметил он.
В то же время в ВСУ уточняют, что это не "элита" российской армии, а обычные мотострелки из типичной бригады – контрактники из регионов, которые пошли на службу ради денег, пройдя базовую подготовку.
Это не люди для которых война является профессиональным заработком, это не какие-то супер-пупер бойцы, которые видели Сирию, Ливию, но это и не "чмобики", которых вчера в бой отправили и они не знают с какой стороны автомат стреляет,
– пояснил спикер.
Особенно странным выглядит поведение оккупантов. По словам Трегубова, ситуация в целом типичная для приграничья, но россияне провели необычную операцию. Речь идет о похищении местных жителей.
Спикер отметил, что "было мероприятие с фактическим похищением людей в ясырь, были попытки давления на нескольких направлениях даже не совсем соседних", но без массированности и внезапности.
Ситуация на фронте Сумщины: смотрите карту DeepState
По словам Трегубова, пока это не выглядит как подготовка к большому наступлению. Нет признаков, что оккупанты пытаются отвлечь внимание Сил обороны от других участков. Вероятнее, это локальная акция, направленная на информационный или политический эффект.
Какова предыстория?
В ночь на 18 декабря, после захвата российскими войсками села Грабовское на Сумщине, более 50 гражданских украинцев были принудительно депортированы в Россию.
Президент Зеленский уточнил, что среди принудительно вывезенных гражданских 17 мужчин призывного возраста, остальные женщины и дети. Кроме того, в плен к россиянам попали 13 украинских военнослужащих.
Аналитики DeepState считают, что российские войска без значительного сопротивления вошли в Грабовское из-за отсутствия организованной обороны на этом направлении.