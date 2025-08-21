Все через невірну пораду від ChatGPT про документи для поїздки. Дівчина поділилася емоційним відео у своєму Instagram, пише 24 Канал.

Як ChatGPT зіпсував блогерам з Іспанії відпустку?

Мері Калдасс поділилася своїм досвідом, стверджуючи, що вона запитувала в ChatGPT про необхідність візи для в'їзду в Пуерто-Рико й отримала відповідь, що віза не потрібна. Однак при реєстрації на рейс з'ясувалося, що, попри відсутність візових вимог для громадян ЄС при перебуванні менш як 90 днів, туристам все ж таки необхідно заздалегідь зареєструватися в електронній системі авторизації поїздок (ESTA).

Її відео з подробицями інциденту зібрало тисячі переглядів, викликавши шквал коментарів від глядачів. Багато користувачів висловили мало співчуття до скрутного становища Калдасс, наголошуючи на важливості перевірки інформації про подорожі через офіційні канали, а не покладатися виключно на штучний інтелект.

Сама Калдасс визнала свій скептицизм щодо віртуального асистента, жартома припустивши, що неприємність з поїздкою може бути "помстою" ChatGPT за її періодичні зневажливі зауваження в його сторону.

Попри початкову невдачу, плани подорожей Калдасс залишилися практично незмінними. Вона швидко відновила ділитися позитивними новинами зі своєї подорожі, опублікувавши наступного дня радісні відео з концерту в Пуерто-Рико, а також інші яскраві моменти своєї відпустки.

