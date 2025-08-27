Нова вимога буде впроваджена перевізником в рамках низки змін, які мають набути чинності 27 січня 2026 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на ABC News.

Які нові правила для plus-size пасажирів Southwest?

В оновленні своїх правил авіакомпанії оголосили про зміни щодо розміщення негабаритних пасажирів. Тепер мандрівники можуть придбати додаткове місце заздалегідь, з можливістю повернення коштів пізніше, або запросити безплатне додаткове місце в аеропорту.

Однак, нові правила вказують на те, що, хоча повернення коштів залишається можливим, якщо на рейсі є додаткове місце, воно більше не гарантується.

Щоб забезпечити місце, ми повідомляємо клієнтів, які раніше користувалися політикою додаткових місць, що вони повинні придбати їх під час бронювання,

– йдеться в заяві Southwest.

Авіакомпанія підтвердила, що повертатиме кошти за другий квиток за певних умов. Повернення коштів здійснюється за умови, що на момент вильоту на рейсі є принаймні одне вільне місце, і якщо обидва квитки були придбані в одному класі бронювання.

Пасажирам необхідно буде звернутися за поверненням коштів не пізніше ніж за 90 днів до вильоту.

Що стало причиною такого рішення?

Southwest Airlines вже не вперше посилює свій клієнтоорієнтований підхід. Раніше лоукостер оголошував, що до травня 2025 року пасажири мали можливість самостійно обирати місця після посадки та можливістю перевозити багаж безплатно.

Однак, зараз авіакомпанія намагається впоратися з тиском з боку інвесторів, які вимагають збільшити прибутки й дохід. У відповідь на цей фінансовий тиск торік Southwest оголосила про плани запровадити додаткову плату за додатковий простір для ніг і ввести рейси з нічним вильотом.

