Так, австралійська пара отримала 20 штрафів за ненавмисне порушення правил поведінки біля священних місць у національному парку в Австралії. Серед накладених покарань був штраф за, здавалося б, невинний вчинок – підняття гілки з землі, пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

За що туристи в Австралії отримали 20 штрафів?

Тревел-блогери Брітт і Тім Кромі отримали електронного листа зі звинуваченнями в неправомірних діях під час їхнього нещодавнього візиту до Національного парку Улуру на півночі Австралії.

Подружжя, яке задокументувало свою подорож через соціальні мережі, включаючи Instagram і YouTube, отримало те, що було названо "листом щастя", через кілька місяців після їхнього візиту.

У листі підкреслюється чутливість певних місць в Улуру, які мають важливе культурне значення для корінного народу анангу. Зокрема, заборонено публікувати зображення певних священних місць і об'єктів.

Деталі та особливості скелі у цих місцях є еквівалентом священного писання для анангу – вони містять культурно важливу інформацію і повинні споглядатися лише в їхньому первинному розташуванні та лише певними людьми,

– йдеться у правилах для відвідувачів парку.

У різних частинах парку дозволено фотографувати, однак публікація цих зображень вимагає спеціального дозволу. Це правило стосується не лише журналістів, але й блогерів та звичайних користувачів соціальних мереж.



Подружжя випадково порушило різні правила у священних місцях Національного парку Улуру / Фото з інстаграму @lifeofthecromies

Після отримання так званого "листа щастя" пара швидко видалила фотографії та відео з візиту до Улуру зі своїх акаунтів у соціальних мережах. З усім тим, блогери висловили здивування з приводу деяких порушень, які описують як дивні.

Наприклад, ми підняли зламану гілку, якою відмахувалися від мух, і нам сказали, що потрібно прибрати будь-які кадри з цим. А в деяких місцях, навіть якщо вони дозволені для фотографування, потрібно включати ширший краєвид,

– розповіла пара.

Хоча порушення Брітт і Тіма тягнули на штрафи, за словами пари, фактично їм їх не виписали. Ймовірно через те, що пара вирішила видалити цей контент із соцмереж.

Чому туристів застерігають від публікацій подорожей?

Експерти висловлюють занепокоєння щодо потенційної небезпеки надмірної онлайн-відкритості. Трансляція своєї відсутності вдома може наражати людей на серйозні ризики.

