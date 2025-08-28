Украинка, что уже несколько лет живет и учится в Японии, рассказала 24 Каналу, что ко многим вещам не может привыкнуть до сих пор. Она раскрыла несколько минусов жизни в Японии, о которых можно и не догадываться, если не пожить там в течение длительного времени.

Отношение к иностранцам

Японцы – это достаточно закрытая к новому нация, и поэтому часто иностранцев они воспринимают, как "чужаков", и не всегда готовы к диалогу. Девушка поделилась, что ей часто приходится ловить пристальные взгляды на улице и в метро.

В заведениях питания работники будут с очень большой осторожностью и растерянностью обращаться с вами, даже если вы владеете японским языком,

– добавила она.

Технологии

Казалось бы, довольно странный недостаток как относительно страны, которая известна своими передовыми и новейшими технологиями. Впрочем, там не существует многих вещей, что привычные для всех украинцев. Например, есть очень много заведений, которые принимают только наличные, в ресторанах все меню бумажные, а оплаты по QR-кодам, которая для украинцев уже давно стала привычной, там не найти нигде.

К тому же в Японии с собой постоянно нужно носить бумажные документы.

Образование

Образование в Японии имеет более формальный статус, важнее диплом, чем полученные навыки, – поделилась украинка.

Она считает, что из-за этого нагрузка, а значит, и полученные знания в японских университетах ниже украинских.

