Українка, що вже кілька років живе та навчається в Японії, розповіла 24 Каналу, що до багатьох речей не може звикнути й досі. Вона розкрила кілька мінусів життя у Японії, про які можна й не здогадуватися, якщо не пожити там протягом тривалого часу.

Ставлення до іноземців

Японці – це досить закрита до нового нація, і тому часто іноземців вони сприймають, як "чужинців", і не завжди готові до діалогу. Дівчина поділилася, що їй часто доводиться ловити пильні погляди на вулиці та в метро.

В закладах харчування працівники будуть з дуже великою обережністю та розгубленістю поводитися з вами, навіть якщо ви володієте японською мовою,

– додала вона.

Технології

Здавалося б, досить дивний недолік як щодо країни, яка відома своїми передовими і новітніми технологіями. Втім, там не існує багатьох речей, що звичні для усіх українців. Наприклад, є дуже багато закладів, які приймають лише готівку, в ресторанах усі меню паперові, а оплати за QR-кодами, яка для українців вже давно стала звичною, там не знайти ніде.

До того ж у Японії з собою постійно потрібно носити паперові документи.

Освіта

Освіта в Японії має більш формальний статус, важливішим є диплом, аніж здобуті навички, – поділилася українка.

Вона вважає, що через це навантаження, а значить, і отримані знання у японських університетах нижчі за українські.

